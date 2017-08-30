"Ауди-А6" и "Мерседес" столкнулись на Иссык-Куле, четыре человека госпитализированы

30 августа 2017, 10:15 Комментарии

Бишкек, 30.08.17 /Кабар/. Очередное ДТП произошло на Иссык-Куле, четыре человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Авария произошла 29 августа примерно в 9.30 утра на 23-м километре трассы Тюп – Кеген, где столкнулись автомашины "Ауди-А6" и "Мерседес".

Сообщается, водители двух машин и еще два пассажира пострадали и были госпитализированы на карете скорой помощи в Тюпскую районную больницу.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.