Юный боксер-тяжеловес Ахмед Усупов: Мой главный спарринг-партнер - олимпиец

30 августа 2017, 9:45 Комментарии

Не так давно юношеская сборная Кыргызстана по боксу вернулась с чемпионата Азии. В копилке команды пять медалей, из которых одно серебро и четыре бронзовые медали. Один из призеров чемпионата в тяжелом весе до 80 кг Ахмед Усупов поделился о первом серьезном выступлении в своей карьере, о подготовке и спарринг-партнерах, одним из которых является участник Олимпийских игр Эркин Адылбек уулу. Также юный боксер рассказал о своих ближайших планах и каково быть обычным школьником, поддержке учителей.

- Как долго нужно заниматься боксом, чтобы завоевать награду континентального чемпионата?

Я с самого детства ходил в зал бокса, потому что мой тренер -

лучший друг отца, который и водил меня туда. Но серьезно начал заниматься боксом только три года назад, а Данияр агай ("ВБ" - главный тренер сборной КР Данияр Джусубалиев) начал больше времени мне уделять. Конечно, я участвовал в состязаниях, проигрывал и выигрывал.

- Как долго готовились к чемпионату и на что делали акцент?

Усиленно готовились только три месяца, больше уделяли времени физподготовке, тренер давал большую нагрузку. Потом меня забрали в сборную на учебно-тренировочные сборы. Они проходили в Бишкеке, здесь также акцент был расставлен на физподготовку - кроссы в горы, нагрузка на выносливость. Оставшиеся 15 дней работали уже на технику, но у меня были трудности со спарринг-партнерами, так как все они были меньше моего веса.

- Обычно тяжеловесам всегда сложно найти спарринг-партнеров, как решали эту задачу?

В основном мне их находят тренеры, и естественно, среди тех, кто ходит в зал. Даже бывало, что становились ими приезжие, например из Москвы приехал один, который также тренировался у нас в зале. Могу сказать, что мой главный спарринг-партнер - это Эркин Адылбек уулу, который на Олимпиаде боксировал, чаще всего с ним готовились.

- Он опытный боксер по сравнению с вами, какие советы он давал вам?

Я у него научился многому, а самый главный совет - никогда не подставляться под удар, защищаться. Помимо этого держать дистанцию, бить с дальнего расстояния, вкладывать силу в удары. Также у него научился переключать скорость с быстрого темпа на медленный или же наоборот.

- Чемпионат Азии, наверное, самый серьезный турнир в вашей карьере?

Наверное, да, не могу так сказать, потому что уже выступал на международном турнире, где впервые завоевал золото. При этом я провел четыре боя и побил свой личный рекорд. Это, наверное, самые запоминающиеся состязания в моей карьере.

- Чего именно не хватило, чтобы повторить этот успех на чемпионате Азии?

Жалею, что поздно начал готовиться к соревнованиям, и к бою за выход в финал попался соперник из Узбекистана, который был меньше меня на 20 кг и быстрее меня. Он убегал, а я за ним не успевал, ну и опыта не хватило. Первые два раунда старался работать хорошо, но на третьем устал и начал просто драться. Уже не было сил, а надо было выиграть. Но в итоге проиграл и стал третьим. Я обещал первое место занять своему отцу и тренеру, но не смог, за что недоволен результатом чемпионата.

- Каковы ваши цели на ближайшее будущее?

Моя следующая цель - выиграть чемпионат страны, чтобы попасть на чемпионат Азии. А оттуда - на чемпионат мира, где разыгрываются лицензии на Юношеские олимпийские игры. А там уже не только завоевать медаль, но и лицензию. А для этого мне нужно работать над собой, тренироваться. Выработать скорость и точность ударов правой руки.

- Не мешают ли тренировки подготовка к учебе? И какие книги вы читаете?

В этом году перешел в 11-й класс, а учусь в средней школе №63 г. Бишкек. Учителя мне помогают и поддерживают, идут мне навстречу, иногда ставят хорошие оценки. Иногда читаю, полюбил школьную литературу, особенно произведения Чингиза Айтматова. Последний раз я перечитывал "Первого учителя".

- В будущем обладателем какой профессии хотите стать?

Хочу отучится на юриста, но еще не решил, кем буду работать, судьей или адвокатом. Не знаю, как в будущем получится, буду ли я работать по профессии, но не намерен бросать спорт. Так как у меня есть цель выиграть чемпионат мира и хочу попасть на Олимпийские игры.