На детской площадке в центре Бишкека нашли труп молодой женщины

30 августа 2017, 9:52 Комментарии

На детской площадке одного из домов в центре Бишкека нашли труп молодой женщины. Об этом "ВБ" сообщили жители этих домов.

По их словам, тело нашли примерно в 5 утра во дворе одного из домов на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева. Девушке примерно от 20 до 30 лет.

По версии жителей, она может быть работницей притона, расположенного в одном из этих домов. Они не раз обращались в соответствующие органы, однако не могли добиться закрытия притона.

В милиции порекомендовали им написать коллективное письмо правоохранительным органам, а также другим соответствующим службам.

Как отметили в правоохранительных органах, на теле женщины нет никаких следов насильственной смерти. Помимо этого, жители не обращались к ним с жалобами в письменном виде и им неизвестно о существовании притона. "Если жители обратились бы, мы, наверное, провели бы проверку и выяснили", - добавили они.

В настоящее время площадка не оцеплена и никаких следов на месте происшествия нет.