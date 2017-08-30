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На детской площадке в центре Бишкека нашли труп молодой женщины

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365540_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445370-ru.html

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30 августа 2017, 9:52       Комментарии

На детской площадке одного из домов в центре Бишкека нашли труп молодой женщины. Об этом "ВБ" сообщили жители этих домов.
По их словам, тело нашли примерно в 5 утра во дворе одного из домов на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева. Девушке примерно от 20 до 30 лет.
По версии жителей, она может быть работницей притона, расположенного в одном из этих домов. Они не раз обращались в соответствующие органы, однако не могли добиться закрытия притона.
В милиции порекомендовали им написать коллективное письмо правоохранительным органам, а также другим соответствующим службам.
Как отметили в правоохранительных органах, на теле женщины нет никаких следов насильственной смерти. Помимо этого, жители не обращались к ним с жалобами в письменном виде и им неизвестно о существовании притона. "Если жители обратились бы, мы, наверное, провели бы проверку и выяснили", - добавили они.
В настоящее время площадка не оцеплена и никаких следов на месте происшествия нет.

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