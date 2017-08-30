Нелегальным мигрантам в России грозят новые штрафы

30 августа 2017, 9:55 Комментарии

Кодекс об административных правонарушениях в России пополнится новыми статьями, касающимися приехавших на заработок мигрантов. Соответствующий проект изменений в федеральный закон поступил на подпись Владимиру Путину, сообщает Московский комсомолец.

Так, нарушение правил пересечения границы рядовыми иностранными лицами и транспортными средствами повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (ранее такой штраф не взимался).

Штрафы для должностных и юридических лиц сохраняются: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и от 400 тыс. до 800 тыс. рублей соответственно.