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Нелегальным мигрантам в России грозят новые штрафы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365544_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445369-ru.html

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30 августа 2017, 9:55       Комментарии

Кодекс об административных правонарушениях в России пополнится новыми статьями, касающимися приехавших на заработок мигрантов. Соответствующий проект изменений в федеральный закон поступил на подпись Владимиру Путину, сообщает Московский комсомолец.
Так, нарушение правил пересечения границы рядовыми иностранными лицами и транспортными средствами повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (ранее такой штраф не взимался).
Штрафы для должностных и юридических лиц сохраняются: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и от 400 тыс. до 800 тыс. рублей соответственно.

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