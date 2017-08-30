Как сдать ЕГЭ в Кыргызстане, чтобы поступить в российский вуз

30 августа 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik, Мария Шелудякова. Организацией пунктов сдачи ЕГЭ за рубежом занимается Федеральный центр тестирования. Его директор Юлия Егорова рассказала Sputnik о процедуре сдачи этого экзамена на постсоветском пространстве, о результатах выпускников в 2017 году, а также назвала самые популярные предметы, которые выбирают иностранные абитуриенты.

Выпускники школ в странах СНГ ежегодно сдают ЕГЭ, чтобы получить возможность учиться в российских университетах и институтах. В текущем году экзаменационные испытания в государствах Содружества прошли 1,2 тысячи абитуриентов. Цифра растет с каждым годом, следовательно, появляются новые пункты проведения экзамена (ППЭ).

В России Единый государственный экзамен стал обязательным для получения аттестата в 2009 году. Тогда возникла необходимость создания новых пунктов сдачи ЕГЭ на постсоветском пространстве, ведь некоторые школы в этих странах учат по российским стандартам и имеют аккредитацию Минобразования РФ.

Например, в Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане такие школы являются структурными подразделениями в совместных университетах. Их выпускники, как и учащиеся российских общеобразовательных завдений, независимо от гражданства обязаны сдавать ЕГЭ.

"Есть два способа проведения экзамена за рубежом: в школе, которая имеет российскую аккредитацию, или в ППЭ, который организуется специально для этой процедуры. И в том, и в другом случае центр контролирует все технические и кадровые требования, соблюдение необходимых процедур. Контроль проходит на всех этапах подготовки и проведения экзамена", - объяснила Егорова.

ЕГЭ-2017: физики против историков Как показали результаты экзаменов в государствах Содружества, наиболее популярными предметами, кроме русского языка и математики (обязательных для получения российского диплома. - Ред.), являются физика, история, английский язык и обществознание.

"В чем отличие от российских выпускников? Физика - один из самых популярных предметов. Это говорит о том, что дети в странах СНГ больше ориентированы на вузы инженерно-технической и естественной направленности", - рассказала директор центра.

Кто сдает российский экзамен? Помимо выпускников аккредитованных Россией школ, ЕГЭ могут сдать и учащиеся иностранных образовательных учреждений.

При желании гражданин любой страны может до 1 февраля подать заявление в пункт сдачи экзамена. Его рассмотрит государственная экзаменационная комиссия, созданная Рособрнадзором, и примет окончательное решение.

"Отбор участников ЕГЭ проводится на местах. Необязательно быть гражданином России, необязательно быть и выпускником аккредитованной школы", - подчеркнула Егорова.

Однако выпускники аккредитованных школ показывают лучшие результаты, чем остальные абитуриенты, ведь их программы соответствует российским стандартам. Качество сдачи экзаменов в разных государствах Содружества отличается, но очевидно, что большинство абитуриентов готовятся серьезно.

Поступить на бюджетные отделения российских вузов могут не только абитуриенты с гражданством РФ: ежегодно Россия предоставляет квоту на бесплатное обучение 15 тысячам иностранных студентов. Кроме того, можно получить заветное бюджетное место по целевому набору, международным соглашениям или по иным льготным правилам.

Дистанционные апелляции В нынешнем году экзамены уже завершились, и директор центра подвела итоги: в целом ЕГЭ проходит гладко, однако не без особенностей. Например, рассмотрение апелляции чаще всего проводится дистанционно, без участия апеллянта.

"Далеко не все могут приехать на заседание конфликтной комиссии. Мы вообще редко видимся с коллегами из зарубежных образовательных организаций, работаем через защищенные каналы связи", - отметила Егорова.

Центр наладил сотрудничество с Ростелекомом, чтобы видеозаписи сдачи экзаменов загружались в специально отведенный архив для контроля экспертами и контрольно-надзорными органами.

С 2009 года Федеральный центр тестирования сотрудничает с Совместной туркмено-российской общеобразовательной школой имени А. С. Пушкина, со средней школой при Российско-Таджикском Славянском университете и с общеобразовательной школой КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет). Ежегодно эти школы оканчивают около трехсот выпускников, все они сдают ЕГЭ.

Несколько лет назад к данному списку присоединились школы Приднестровского государственного университета, где действительно много желающих сдать Единый государственный экзамен. Пункт сдачи ЕГЭ организован и при гимназии имени Аубакирова в Темиртау (Казахстан) - здесь экзамен ежегодно сдают порядка ста выпускников.

Особенно важно отметить, что в 2017 году совместно с Россотрудничеством были открыты еще два пункта: в Молдове и Узбекистане. Например, в этом году государственную аккредитацию получила кишиневская частная школа "Светоч". Кроме того, некоторые российские образовательные учреждения расположены на Байконуре. Учащиеся нескольких армянских школ тоже сдают ЕГЭ.

В следующем учебном году планируется сохранить уже аккредитованные пункты сдачи экзамена и открыть несколько новых.

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