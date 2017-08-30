Во сколько начнется Айт-намаз в Бишкеке — программа муфтията

30 августа 2017, 10:02 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Праздничный намаз в день Курмант айта состоится на Старой площади Бишкека, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Атабаев.

Курман айт - праздник жертвоприношения, в этом году он выпадает на пятницу, 1 сентября.

Праздничная программа:

<ul> <li>6.00 - сбор верующих;</li> <li>6.00-7.00 - представители духовенства выступят с мини-рассказами и хадисами;</li> <li>7.00-7.20 - поздравление верховного муфтия Максатбека Токтомушева;</li> <li>7.20-7.30 - поздравления представителей власти;</li> <li>7.30 - начало Айт-намаза.</li> </ul> В прошлом году Курман айт выпал на 12 сентября.

Какой скот пригоден для жертвоприношения в день Курман айта, узнайте в материале Sputnik Кыргызстан >>

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