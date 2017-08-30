Президент США поздравил народ Узбекистана с Днем независимости

30 августа 2017, 9:30 Комментарии

Ташкент, 30.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с 26-летием независимости страны. Об этом сообщило накануне узбекское Национальное информационное агентство УзА.

"По случаю национального праздника Узбекистана, а также в связи с завершением первого года Вашей работы на посту Президента республики я хотел бы подтвердить нашу приверженность к укреплению партнерства и сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Дональд Трамп приветствовал предпринимаемые в Узбекистане последовательные усилия, направленные на обеспечение региональной стабильности, построение демократического будущего и расширение взаимовыгодных экономических возможностей.

Президент США пожелал Ш. Мирзиёеву и всему узбекскому народу празднично отметить знаменательную дату.

В Узбекистане День независимости отмечается 1 сентября.