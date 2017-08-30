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Президент США поздравил народ Узбекистана с Днем независимости

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445365-ru.html

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30 августа 2017, 9:30       Комментарии

Ташкент, 30.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с 26-летием независимости страны. Об этом сообщило накануне узбекское Национальное информационное агентство УзА.
"По случаю национального праздника Узбекистана, а также в связи с завершением первого года Вашей работы на посту Президента республики я хотел бы подтвердить нашу приверженность к укреплению партнерства и сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Дональд Трамп приветствовал предпринимаемые в Узбекистане последовательные усилия, направленные на обеспечение региональной стабильности, построение демократического будущего и расширение взаимовыгодных экономических возможностей.
Президент США пожелал Ш. Мирзиёеву и всему узбекскому народу празднично отметить знаменательную дату.
В Узбекистане День независимости отмечается 1 сентября.

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