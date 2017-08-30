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В Узбекистане открывают обменные пункты валют

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445364-ru.html

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30 августа 2017, 9:34       Комментарии

Ташкент, 30 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. В ближайшее время в Узбекистане появятся пункты по обмену валюты, где можно будет купить и продать иностранную валюту.
Как сообщили корр. агентства "Кабар" в пресс-службе Центрального банка Узбекистана, в силу вступило разработанное ЦБ положение "О порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц", принятый 16 августа т.г.
"В данном документе установлен порядок обеспечения коммерческих банков необходимым количеством наличных денежных средств для покупки у физических лиц наличной иностранной валюты через валютно-обменные пункты, их целевого использования, сроки осуществления расчетов, перечислены разрешенные бухгалтерские проводки. Установленный вышеназванным Положением порядок обеспечит бесперебойность работы обменных пунктов, а также своевременное и качественное обслуживание клиентов", - говорится в официальном сообщении.
Однако, какой будет курс купли и продажи, пока не уточняется. Как отметили в ведомстве, об этом будет сообщено в ближайшие дни. Сейчас же решаются технические вопросы по организации пунктов обмены валюты, обеспечения их оборудованием и кадрами.
Напомним, Кабинет Министров Узбекистана 30 июня т.г. принял постановление о внесении изменений в некоторые решения Правительства республики. Эти изменения коснулись порядка проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке. Теперь узбекские банки получили право продавать валюту юридическим лицам по рыночному курсу.

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