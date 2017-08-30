Кыргызстанский "мечтатель"

30 августа 2017, 9:17 Комментарии

В последние месяцы Темир Сариев, бывший премьер-министр КР, выступает с призывом осуществить "кыргызстанскую мечту". Темир Аргембаевич – один из немногих политиков в КР, у которого была возможность свои мечты еще и осуществить, по крайней мере в той части, которая касается развития Кыргызстана. Ведь он занимал должности министра экономики и главы Правительства. Насколько это ему тогда удалось?

Вблизи Таш-Комура находится одно из самых высоких зданий в Кыргызстане, целых 56 метров. Это развалины завода "Кристалл", главный его корпус. Когда я впервые попал на его крышу, то спросил у местных жителей: а где завод ферросплавов, который Темир Сариев собрался открывать через месяц? Мне показали пустую площадку, на которой одиноко возвышалась бетономешалка. Никакой завод ферросплавов там не строился, и не построен.

Это была лишь мечта премьера, точнее, иллюзия. А слова про предстоящее открытие – так они словами и остались. Причем, возможно, и к лучшему – потому что металлургия является экологически очень грязным производством. А Темир Сариев, когда шел на должность премьера, в своей программе предлагал развить в Кыргызстане "зеленую экономику". Ну, позеленеть она при Сариеве не позеленела, но хоть и не посерела тоже.

Темир Сариев в заслугу себе пытается поставить идею строительства на Иссык-Куле горнолыжного кластера. На самом же деле, как утверждают реальные инициаторы идеи из Ассоциации горнолыжного кластера, как раз Минэконом под руководством Сариева сделал все, чтобы похоронить эту инициативу, категорически отказывался принимать закон о кластерах в КР, палец о палец не ударил, чтобы разработать необходимые документы. Дела по кластеру сдвинулись с мертвой точки только совсем недавно, когда Сариев уже ни на каких должностях в Правительстве не был.

Зато вот на открытии убойного цеха в Лебединовке Сариев позировал с большим удовольствием, рассказывая, как двигал этот проект. По настоянию Правительства Российско-кыргызский фонд развития выдал на его реализацию крупную сумму. Но вот только незадача: забивать там оказалось некого. Не нашлось дураков за полторы тысячи сомов вести туда скот, если на ближайшем рынке скотину забьют за сумму в три раза меньше. РКРФ смахнул рукавом скупую слезу и вписал эти инвестиции в счет невозвратных убытков.

Знаете, где в Кыргызстане лежат без движения два миллиона долларов? А я знаю. Минэконому эту сумму выделили доноры на сопровождение проектов по ГЧП – государственно-частному партнерству. Чтобы все эксперты участникам партнерства рассказали да показали. Увы, при Сариеве Минэконом так и не осилил ни одного ГЧП, деньги так и остались лежать, дожидаясь своего часа.

Можно долго рассказывать, как упускал министр и премьер одну за другой возможности реализовать свои мечты о светлом будущем страны. Но самое важное тут, конечно, тема Таможенного союза и Евразийской интеграции. Ну, политическое решение-то принимал не он, а президент. От Сариева во главе Правительства требовалось процесс интеграции технически подготовить. И вот тут страну ждала засада. Правда, Темир Сариев уверяет, что прекрасно подготовился. Единственно, непонятно, почему же эта подготовка затянулась на два года и не полностью окончена по сию пору. От Правительства в тот момент требовалось как минимум согласовать и ввести в Кыргызстане единые с партнерами СНиПы, техрегламенты и так далее. Подготовить пункты пропуска на границе, сертифицировать лаборатории. Причем все это можно было начать делать не после, а до подписания соглашений о ЕАЭС. Но никто ничем подобным заранее не озаботился. И мы имеем то, что имеем – кыргызстанские товары на рынок ЕАЭС начали прорываться только в 2017 году, когда Сариева в Правительстве уже и след простыл.

Что я хочу всем этим сказать? Что мечтать вредно? Нет, не вредно, а порою полезно. Но если за мечтами упускаешь шансы, которые сами идут в руки – то лучше бы вместо мечтаний заняться практическим делом. Куда полезнее для всех. Но только мечтателей много, а практиков – кот наплакал.

Дмитрий Орлов,

специально для ИА "Кабар"