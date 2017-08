Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск КНДР

30 августа 2017, 9:46 Комментарии

Последние ракетные испытания Северной Кореи являются угрозой не только региону, но и всем странам-членам ООН. Такое заявление принял в среду по итогам закрытых консультаций Совет безопасности ООН, передает РБК. Копию заявления опубликовала в своем Twitter шведская дипмиссия в международной организации.

"Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", - говорится в заявлении.

