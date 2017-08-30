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Negatiff: Ликвидированы лица, планировавшие теракты на День независимости

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445359-ru.html

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30 августа 2017, 8:44       Комментарии

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