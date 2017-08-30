Negatiff: Ликвидированы лица, планировавшие теракты на День независимости

30 августа 2017, 8:44 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера... Милиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку, пропавшую в Бишкеке

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