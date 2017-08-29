В Северной Корее создали игру про отстрел американских солдат

30 августа 2017, 8:53 Комментарии

Северокорейские разработчики создали игру "Охота на янки" (Hunting Yankee). Местные СМИ пишут о ее высокой популярности у населения, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал PC Gamer.

"Развлекательная 3D-программа "Охота на янки" - это боевая игра про отстрел и убийство янки с помощью снайперской винтовки в тылу врага", - гласит описание игры от Arirang-Meari, одного из государственных СМИ Северной Кореи.

Однако не уточняется, на какой платформе доступна "Охота на янки", как и то, кто является разработчиком игры. Судя по единственному доступному в сети скриншоту, шутер вышел на мобильные устройства.