Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вернуть отдельную статью за скотокрадство предлагает МВД КыргызстанаВернуть отдельную статью за скотокрадство предлагает МВД КыргызстанаНа Иссык-Куле сносят 4 газозаправочные станции после взрыва в АнаньевоНа Иссык-Куле сносят 4 газозаправочные станции после взрыва в Ананьево

В Северной Корее создали игру про отстрел американских солдат

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365524_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445358-ru.html

Похожие новости

В Казахстане создали самооздоравливающий нанопорошок

Совместное создание золотого будущего сотрудничества в рамках БРИКС

Северная Корея ранним утром во вторник, 29 августа, произвела запуск ракеты

Патрульная милиция за один день оштрафовала 14 водителей за создание помех дорожному движению

Патрульная милиция оштрафовала 14 водителей за создание помех карете скорой помощи (фото, видео)

30 августа 2017, 8:53       Комментарии

Северокорейские разработчики создали игру "Охота на янки" (Hunting Yankee). Местные СМИ пишут о ее высокой популярности у населения, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал PC Gamer.
"Развлекательная 3D-программа "Охота на янки" - это боевая игра про отстрел и убийство янки с помощью снайперской винтовки в тылу врага", - гласит описание игры от Arirang-Meari, одного из государственных СМИ Северной Кореи.
Однако не уточняется, на какой платформе доступна "Охота на янки", как и то, кто является разработчиком игры. Судя по единственному доступному в сети скриншоту, шутер вышел на мобильные устройства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум