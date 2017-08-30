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Вернуть отдельную статью за скотокрадство предлагает МВД Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445356-ru.html

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30 августа 2017, 9:02       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. МВД Кыргызстана предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса, касающиеся скотокрадства. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Министерство напоминает, что в конце прошлого года была принята новая редакция УК, в которой скотокрадство не выделено в отдельную статью. Это преступление относится к статьям 200 Уголовного кодекса "Кража" (по преступлениям свыше 10 тысяч сомов) и 90 Кодекса о проступках "Кража в незначительном размере" (ущерб до 10 тысяч сомов). Однако это может привести к нежелательным последствиям.
"Например, кража двух овец не является уголовно наказуемым деяниям - это проступок. Среднерыночная цена одной овцы составляет 5 тысяч сомов, а для того, чтобы был состав кражи, необходима сумма ущерба свыше 10 тысяч сомов. Соответственно это даст преступникам возможность уходить от уголовной ответственности и вызовет возмущение со стороны потерпевших и общественности в целом", - отмечает МВД.
Если учитывать актуальность скотокрадства в стране (около 70 процентов населения занимается животноводством), предложение исключить соответствующую статью из Уголовного кодекса - поспешный и преждевременный шаг. Немногие семьи могут похвастать большим количеством скота на подворье, и кража - это серьезный удар по их материальному положению. Поэтому милиция предлагает вернуть отдельную статью за этот вид кражи.
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