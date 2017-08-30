Positiff: На площади Ала-Тоо установят светодиодные лампы в виде госфлага

30 августа 2017, 8:43 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера... В День независимости площадь Ала-Тоо украсят светодиодными лампами в виде госфлага
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4-летний Матвей Дайнеко представит Кыргызстан на конкурсе Little Mister World Asia Beauty В штате Техас телеведущая во время прямого эфира спасла жизнь тонущему дальнобойщик Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в горных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областей местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков.
Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории Иссык-Куль до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +31...+36
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +32...+34.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 28 августа составила +21,1 градуса, 29 августа утром была +20 градусов.