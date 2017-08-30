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Positiff: На площади Ала-Тоо установят светодиодные лампы в виде госфлага

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445355-ru.html

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30 августа 2017, 8:43       Комментарии

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Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории Иссык-Куль до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +31...+36
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +32...+34.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 28 августа составила +21,1 градуса, 29 августа утром была +20 градусов.

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