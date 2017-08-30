NASA будет исследовать Венеру с помощью механического ровера

30 августа 2017, 8:27 Комментарии

Проблема с изучением Венеры заключается в том, что окружающая ее среда довольно агрессивна. По сути Венера – это ядовитая пустошь. Тем не менее вторая планета от Солнца заслуживает внимания. Поэтому группа исследователей из Лаборатории реактивного движения NASA представила концепцию "заводного" планетохода, который сможет изучить Венеру, передает Naked Science.

Проект Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) был впервые предложен еще в 2015 году. AREE – это ровер, который использует суровые условия Венеры, например ветер, для питания своего механического компьютера. Поскольку атмосфера Венеры примерно в 90 раз плотнее Земли и нагревается до 462 градусов Цельсия, разработчики должны сделать достаточно надежное устройство, способное выдержать "адские" условия планеты.

Несмотря на то что Венера была объектом исследования в прошлом, ни один аппарат не смог работать на поверхности планеты долгое время. Члены команды проекта AREE считают, что могут использовать код Морзе и механические компьютеры, чтобы создать идеальный зонд для Венеры. По планам, ровер должен будет отправлять сообщения с помощью кода Морзе на воздушные шары в атмосфере Венеры, которые, в свою очередь, передадут их на Землю. Исследователи считают, что в условиях Венеры лучше полагаться на механику, чем на сложные электрические системы управления.

Прямо сейчас команда AREE находится на втором этапе программы Innovation Advanced Concepts от NASA, разрабатывая дизайн ровера.