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У жителей новостройки Ак-Тилек появился свой фельдшерско-акушерский пункт

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365519_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445353-ru.html

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30 августа 2017, 8:29       Комментарии

В жилом массиве Ак-Тилек Свердловского района построен новый филиал Центра семейной медицины №3, который будет обслуживать около 8 тысяч жителей района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
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