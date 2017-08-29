У жителей новостройки Ак-Тилек появился свой фельдшерско-акушерский пункт

30 августа 2017, 8:29 Комментарии

В жилом массиве Ак-Тилек Свердловского района построен новый филиал Центра семейной медицины №3, который будет обслуживать около 8 тысяч жителей района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Скоординирована работа городских служб по подключению к инженерным сетям, благоустройству и озеленению территории по линии МП "Зеленстрой", Бишкекасфальтсервис, ПЭУ "Бишкекводоканал", а также решены вопросы обеспечения мебелью данного ФАПа.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет работать группа семейных врачей: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, сестринский и младший медицинский персонал.