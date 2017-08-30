Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Северной Корее создали игру про отстрел американских солдатВ Северной Корее создали игру про отстрел американских солдатNegatiff: Ликвидированы лица, планировавшие теракты на День независимостиNegatiff: Ликвидированы лица, планировавшие теракты на День независимости

На Иссык-Куле сносят 4 газозаправочные станции после взрыва в Ананьево

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445352-ru.html

Похожие новости

ЦИК: Более 10 тыс. кыргызстанцев изъявили желание голосовать не по месту прописки

В Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций

Героя-кыргызстанца наградили посмертно через 72 года после войны

Атамбаев намекнул Миллеру построить пансионат на Иссык-Куле

Как кыргызстанцы будут проводить интернет-платежи — инициатива НБ КР

30 августа 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. В Иссык-Кульской области демонтированы четыре газозаправочные станции, не соответствующие нормам безопасности, сообщила пресс-служба Госэкотехинспекции.
Ранее по поручению правительства ведомство проводило проверки таких станций после взрыва на одной из них в Ананьево 19 июня. Взрыв газовых баллонов спровоцировал пожар, унесший жизни мужчины и его сына. Пострадали восемь человек. Двое из них позже скончались в больнице. Остальные пострадавшие уже выписаны.
По итогам проверок снесут газозаправочные станции в селе Бактуу Долонотуу, при въезде в Балыкчи (экологический пост), в Чолпон-Ате и по трассе Балыкчи - Бишкек. Все они принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Госэкотехинспекция продолжит выявлять заправки, не соответствующие нормам безопасности или на которые нет документов.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум