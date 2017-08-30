На Иссык-Куле сносят 4 газозаправочные станции после взрыва в Ананьево

30 августа 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. В Иссык-Кульской области демонтированы четыре газозаправочные станции, не соответствующие нормам безопасности, сообщила пресс-служба Госэкотехинспекции.

Ранее по поручению правительства ведомство проводило проверки таких станций после взрыва на одной из них в Ананьево 19 июня. Взрыв газовых баллонов спровоцировал пожар, унесший жизни мужчины и его сына. Пострадали восемь человек. Двое из них позже скончались в больнице. Остальные пострадавшие уже выписаны.

По итогам проверок снесут газозаправочные станции в селе Бактуу Долонотуу, при въезде в Балыкчи (экологический пост), в Чолпон-Ате и по трассе Балыкчи - Бишкек. Все они принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Госэкотехинспекция продолжит выявлять заправки, не соответствующие нормам безопасности или на которые нет документов.

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