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В Китае запретят оставлять анонимные комментарии в интернете

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365501_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445351-ru.html

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В Кыргызстане доступ к Интернету получат 60 % всех школ

30 августа 2017, 8:03       Комментарии

С 1 октября этого года в Китае вступит в силу закон, который обяжет местные интернет-компании подтверждать личность людей, оставляющих комментарии на онлайн-площадках, и проверять их высказывания до публикации, пишет издание Bird in flight со ссылкой на Mashable.
Представители властей утверждают, что цель подобных мер - помешать распространению неправдивой информации и лживых слухов. Некоторые крупные компании начали реализовывать новые правила уже сейчас. К примеру, Zhihu (китайский аналог Quora) стала запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, которые в Китае привязаны к удостоверениям личности.
Ожидается, что вскоре подобные требования придется выполнять пользователям любых сайтов, где можно обмениваться комментариями - от социальных сетей до новостных ресурсов. В случае, если человек откажется подтверждать свою личность, сервис будет обязан не допустить появления его комментариев на своем сайте.

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