В Китае запретят оставлять анонимные комментарии в интернете

30 августа 2017, 8:03 Комментарии

С 1 октября этого года в Китае вступит в силу закон, который обяжет местные интернет-компании подтверждать личность людей, оставляющих комментарии на онлайн-площадках, и проверять их высказывания до публикации, пишет издание Bird in flight со ссылкой на Mashable.

Представители властей утверждают, что цель подобных мер - помешать распространению неправдивой информации и лживых слухов. Некоторые крупные компании начали реализовывать новые правила уже сейчас. К примеру, Zhihu (китайский аналог Quora) стала запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, которые в Китае привязаны к удостоверениям личности.

Ожидается, что вскоре подобные требования придется выполнять пользователям любых сайтов, где можно обмениваться комментариями - от социальных сетей до новостных ресурсов. В случае, если человек откажется подтверждать свою личность, сервис будет обязан не допустить появления его комментариев на своем сайте.