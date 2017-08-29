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Дороги, тротуары, освещение. Микрорайон Аламедин-1 преображается

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365493_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445350-ru.html

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30 августа 2017, 8:14       Комментарии

В микрорайоне Аламедин-1 ведутся работы по подготовке к ремонту дорог. Об этом сообщили в Свердловской райадминистрации г. Бишкек.
Общая протяженность внутримикрорайонных дорог составляет 3 800 метров, из них отремонтировано 640 метров, реконструируются - 1000 метров. На сегодняшний день проводятся работы по подготовке к асфальтированию дорог, установлены бордюры, тротуары, отремонтирована и восстановлена ирригационная сеть (арычная система), выложены трубы. Всю работу планируется завершить к концу сентября 2017 года.
На установку освещения в микрорайоне из районного бюджета выделено 400 тысяч сомов. Уже приобретены все строительные материалы и МП "Бишкексвет" ведет работу по монтажу кабеля.

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