В Кыргызстане 3,8 тыс. ветеранов ВОВ получают пособия

30 августа 2017, 3:15 Комментарии

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат из республиканского бюджета. Об этом стало известно на коллегии Министерства труда и социального развития.

В текущем году в честь 72-годовщины ВОВ ветеранам выделены пособия от 10 до 15 тыс. сомов. На эти цели направлены денежные средства в размере 49,4 млн сомов.

За январь-июнь 2017 года ежемесячные стипендии президента с учетом надбавки в размере 1 тыс. сомов получили 616 человек на общую сумму 39,4 млн сомов.

В целом по республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого численность получателей сократилась на 237 человека. Средний возраст ветеранов ВОВ составляет 87-90 лет.