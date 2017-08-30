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В "Бишкекглавархитектуре" презентовали проекты реконструкции городских парковВ "Бишкекглавархитектуре" презентовали проекты реконструкции городских парков

В Кыргызстане 3,8 тыс. ветеранов ВОВ получают пособия

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445343-ru.html

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30 августа 2017, 3:15       Комментарии

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат из республиканского бюджета. Об этом стало известно на коллегии Министерства труда и социального развития.
В текущем году в честь 72-годовщины ВОВ ветеранам выделены пособия от 10 до 15 тыс. сомов. На эти цели направлены денежные средства в размере 49,4 млн сомов.
За январь-июнь 2017 года ежемесячные стипендии президента с учетом надбавки в размере 1 тыс. сомов получили 616 человек на общую сумму 39,4 млн сомов.
В целом по республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого численность получателей сократилась на 237 человека. Средний возраст ветеранов ВОВ составляет 87-90 лет.

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