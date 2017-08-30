В "Бишкекглавархитектуре" презентовали проекты реконструкции городских парков

30 августа 2017, 2:38 Комментарии

В муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура" состоялся круглый стол на тему "Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения". Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Во встрече принимали участие депутат городского кенеша Эмиль Шукуров, начальник "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тулебердиев, глава общественного фонда "Наше право" Калича Умуралиева, представители муниципального предприятия "Зеленстрой", архитекторы, экологи и жители Бишкека.

Специалисты из отдела ландшафтного дизайна рассказали и показали готовые проекты реконструкции нескольких городских парков. После просмотра участники активно обсуждали проекты, многие положительно оценили работу дизайнеров, которая длилась несколько месяцев.