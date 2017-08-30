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В "Бишкекглавархитектуре" презентовали проекты реконструкции городских парков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445342-ru.html

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При реконструкции Исторического музея забыли о людях с ОВЗ: вокруг здания ни одного пандуса

30 августа 2017, 2:38       Комментарии

В муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура" состоялся круглый стол на тему "Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения". Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Во встрече принимали участие депутат городского кенеша Эмиль Шукуров, начальник "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тулебердиев, глава общественного фонда "Наше право" Калича Умуралиева, представители муниципального предприятия "Зеленстрой", архитекторы, экологи и жители Бишкека.
Специалисты из отдела ландшафтного дизайна рассказали и показали готовые проекты реконструкции нескольких городских парков. После просмотра участники активно обсуждали проекты, многие положительно оценили работу дизайнеров, которая длилась несколько месяцев.

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