В посольстве Кыргызстана в Катаре впервые организован избирательный участок

29 августа 2017, 23:32 Комментарии

Посол Кыргызстана в Катаре Нуран Ниязалиев встретился с директором Департамента консульской службы МИД Катара послом Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы Н.Ниязалиев проинформировал о внедрении Министерством иностранных дел КР системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза коом", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы КР через интернет. Он также сообщил, что в связи с предстоящими выборами президента Кыргызстана впервые в истории страны в Дохе образован избирательный участок №9050, где могут проголосовать находящиеся в Катаре граждане Кыргызской Республики.

Он проинформировал о предстоящем праздновании Дня независимости КР в Дохе. Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, Н.Ниязалиев подчеркнул важность рассмотрения вопроса введения безвизового режима для граждан КР.

Со своей стороны Мохаммед Абдулла Аль-Субаи поздравив кыргызскую диаспору с предстоящим Днем независимости Кыргызской Республики, пожелал успешного проведения голосования в Дохе на президентских выборах 15 октября. Он проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны изучить просьбу об освобождении граждан Кыргызской Республики от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны.

Посольство начало работу в июле 2016 года.