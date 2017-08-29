Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Канат Турсункулов назначен директором Первого политического департамента МИДКанат Турсункулов назначен директором Первого политического департамента МИД

В посольстве Кыргызстана в Катаре впервые организован избирательный участок

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445341-ru.html

Похожие новости

Координационный совет МИД проанализирует эффективность реализации программ и проектов ЕС в Кыргызстане

ГРС: Теперь избиратели могут проверить историю своих перемещений с одного избирательного участка в другой

ЦИК: Более 10 тыс. кыргызстанцев изъявили желание голосовать не по месту прописки

Атамбаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства школы

Ночью кратковременные дожди — погода по Кыргызстану на 30 августа

29 августа 2017, 23:32       Комментарии

Посол Кыргызстана в Катаре Нуран Ниязалиев встретился с директором Департамента консульской службы МИД Катара послом Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
В ходе беседы Н.Ниязалиев проинформировал о внедрении Министерством иностранных дел КР системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза коом", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы КР через интернет. Он также сообщил, что в связи с предстоящими выборами президента Кыргызстана впервые в истории страны в Дохе образован избирательный участок №9050, где могут проголосовать находящиеся в Катаре граждане Кыргызской Республики.
Он проинформировал о предстоящем праздновании Дня независимости КР в Дохе. Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, Н.Ниязалиев подчеркнул важность рассмотрения вопроса введения безвизового режима для граждан КР.
Со своей стороны Мохаммед Абдулла Аль-Субаи поздравив кыргызскую диаспору с предстоящим Днем независимости Кыргызской Республики, пожелал успешного проведения голосования в Дохе на президентских выборах 15 октября. Он проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны изучить просьбу об освобождении граждан Кыргызской Республики от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны.
Посольство начало работу в июле 2016 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум