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Координационный совет МИД проанализирует эффективность реализации программ и проектов ЕС в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445339-ru.html

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29 августа 2017, 22:27       Комментарии

Второе заседание координационного совета по сотрудничеству с Европейским Союзом прошло 29 августа в МИД Кыргызстана.
Как сообщила пресс-служба МИД, заседание прошло под председательством министра Эрлана Абдылдаева с участием членов координационного совета, представителей министерств и ведомств.
В ходе заседания был утвержден регламент работы координационного совета и заслушана информация о ходе выполнения плана работы по сотрудничеству с Евросоюзом на 2017 год и о реализации программой помощи, представляемой ЕС. В частности, о механизме реализации "проекта по обеспечению чистой питьевой водой сельских регионов КР" и "Программы верховенства права - 2-фаза (ROLPRO2)".
Особое внимание было уделено решению проблемы урановых хвостохранилищ в Кыргызстане. В этой связи было отмечено, что ведется подготовка к специальному совещанию по проблемам объектов уранового наследия в Центральной Азии, которое запланировано на 20 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Члены координационного совета поддержали решение о необходимости принятия современных мер по продвижению и принятию резолюции ГА ООН в 2018 году на 73-сессии ГА ООН.
По итогам заседания координационного совета было решено осуществить анализ эффективности реализации программ и проектов Евросоюза в Кыргызстане с учетом проводящегося среднесрочного обзора многолетней индикативной программы ЕС для КР на 2014-2020 годы и региональной программы ЕС для ЦА на 2014-2020 годы до конца текущего года.

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