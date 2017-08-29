Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Координационный совет МИД проанализирует эффективность реализации программ и проектов ЕС в КыргызстанеКоординационный совет МИД проанализирует эффективность реализации программ и проектов ЕС в КыргызстанеГрустные и уставшие — кадры прибытия сборной КР по кок-бору в БишкекГрустные и уставшие — кадры прибытия сборной КР по кок-бору в Бишкек

ГРС: Теперь избиратели могут проверить историю своих перемещений с одного избирательного участка в другой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445338-ru.html

Похожие новости

Атамбаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства школы

История про бишкекское быдло, от которого вас никто не спасет

На Азиатских играх-2017 в Ашхабаде сборная Кыргызстана примет участие не во всех видах соревнований

Алексей Миллер принял участие в открытии нового офиса "Газпром Кыргызстан"

Где будут расположены дополнительные избирательные участки в Бишкеке (инфографика)

29 августа 2017, 21:48       Комментарии

На сайте shailoo.srs.kg появилась техническая возможность проверить историю своих перемещений с одного избирательного участка в другой.
Те избиратели, которые заполняли формы 2 или 3, при нажатии на надпись "показать" в рубрике "История перемещений" увидят на нижней стороне сайта дату заполнения анкеты, текущий избирательный участок, где будут голосовать и предыдущий участок, откуда и были перемещены.
На 25 августа 2017 года по республике 4891 избиратель заполнил форму 2328 граждан - форму 3.
До 30 сентября принимаются от избирателей заявления форм 2 и 3.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум