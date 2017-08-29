ГРС: Теперь избиратели могут проверить историю своих перемещений с одного избирательного участка в другой

29 августа 2017, 21:48 Комментарии

На сайте shailoo.srs.kg появилась техническая возможность проверить историю своих перемещений с одного избирательного участка в другой.

Те избиратели, которые заполняли формы 2 или 3, при нажатии на надпись "показать" в рубрике "История перемещений" увидят на нижней стороне сайта дату заполнения анкеты, текущий избирательный участок, где будут голосовать и предыдущий участок, откуда и были перемещены.

На 25 августа 2017 года по республике 4891 избиратель заполнил форму 2328 граждан - форму 3.

До 30 сентября принимаются от избирателей заявления форм 2 и 3.