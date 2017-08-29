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Некоторые районы Бишкека 30 августа останутся без света — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445337-ru.html

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День 29 августа: Террористы погорели на светофоре

29 августа 2017, 21:22       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области в среду, 30 августа, возможны сбои в энергоснабжении, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список районов столицы, где вероятны отключения:
<ul> <li>с 9.00 до 19.00 - на улицах Фрунзе, Саратовской, Западной, Огонбаева, Гражданской, Кирова, Курманджан Датки, Салиевой, Серова, Орозбекова, в переулке Таллинском, 7-м микрорайоне (дома №44-48) и в микрорайоне "Аламедин-1" (дома №72-74, 77-79);</li> <li>с 9.00 до 17.00 - на улицах Месароша, Серпуховской и в жилмассиве "Эркин-Сай" (на улицах Шота Руставели, Васильева, Айтматова и в переулках Таласском, Сарууйском);</li> <li>с 9.00 до 18.00 - на улицах Садырбаева, Жайыл Баатыра (дома №1 и 2), Репина, Ферганской и в переулке Кавказском.</li> </ul> Список районов Чуйской области, где возможны отключения с 9.00 до 17.00:
<ul> <li>в Аламудунском районе - в селе Лесхоз и жилмассивах МТФ-2, "Тендик";</li> <li>в Кантском районе - в городе Канте (на улицах Абдраимова, Маликова, Логвиненко, Горького, Ленина, Панфилова, Гагарина, Гастелло);</li> <li>в Сокулукском районе - в селах Тош-Булак (на улице Советской и в кошарах), Манас (на улицах Дружбы и Проектируемой), Джаны-Джер (на улицах Победы и Южной), Романовка (на улицах Комсомольской и Полевой), Военно-Антоновка (на улицах Красноармейской, Кирова, Колхозной, Ленина, Шевченко);</li> <li>в Жайыльском районе в селе Полтавка (на улицах Центральной, Партизанской, Коминтерна, Комсомольской, Октябрьской, Горького).</li> </ul> Отключения возможны в связи с очисткой ЛЭП от поросли и ремонтом оборудования.
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