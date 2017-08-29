Грустные и уставшие — кадры прибытия сборной КР по кок-бору в Бишкек

29 августа 2017, 21:32 Комментарии

В понедельник днем, 29 августа, на заднем дворе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта собралось около 30 человек - все они ждали приезда сборной Кыргызстана по кок-бору, выступившей на чемпионате мира в Астане. Спортсмены задержались на кыргызско-казахской границе, что сделало их возвращение еще более долгожданным.

Наконец в 14.45 во двор въехала колонна автомобилей, а за ней и автобус. Членов сборной осыпали аплодисментами, едва они вышли из транспорта. Спортсменов встретили коллеги, сотрудники госагентства, журналисты и три известные личности: четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, президент Федерации кок-бору Икрамжан Илмиянов и глава спортивного ведомства Канат Аманкулов.

После встречи последовала официальная часть - все прошли в зал заседаний, где спортсменов поблагодарили за старание. Несмотря на теплую атмосферу, члены сборной внешне были раздосадованы - они хотели получить золотой кубок, а не серебряный.

"Мы все видели в прямом эфире, как вы старались победить, но это спорт. Играть по новым правилам и занять второе место тоже непросто. Мы обеспечим вам условия для подготовки к Всемирным играм кочевников. Если сегодня не победили, победим завтра", - сказал глава госагентства.

Спортсменов также поддержали Осмоналиев и Илмиянов. Глава Федерации кок-бору прокомментировал отдельные заявления, что сборная Кыргызстана проиграла Казахстану за деньги.

"Эти ребята потратили полтора месяца на сборы, еще полмесяца в Астане не для того, чтобы получить пять копеек. Они ехали за победой. Был бы каждый гражданин таким патриотом, как они. Их критикуют те, кто ни разу не сидел на лошади и не пробовал поднять козла", - заявил Илмиянов.

Глава федерации добавил, что следующий чемпионат мира по кок-бору, возможно, состоится в Турции в 2018 году.

Завершив официальную часть встречи, члены сборной, глава агентства и Илмиянов уединились и продолжили беседу в закрытом формате.

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