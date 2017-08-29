ЦИК: Более 10 тыс. кыргызстанцев изъявили желание голосовать не по месту прописки

29 августа 2017, 21:16 Комментарии

На данный момент поступило и обработано 10 тыс. 45 заявлений по форме 2. Об этом 29 августа сообщила глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на брифинге в Бишкеке.

"Как вы знаете, на выборах президента вся территория республики является единым избирательным округам и граждане имеют право проголосовать по избирательному адресу, не обязательно по месту прописки или регистрации. Для этого им необходимо до 30 сентября подать заявление по форме 2 либо на участок, где они приписаны, либо на участок, где они намерены проголосовать. Заявление по форме 2 подается лично и заполняется на избирательном участке", - сказала она.

По информации Н.Шайлдабековой, на сегодня поступило и обработано 10 тыс. 45 заявлений по форме 2, из них 2583 заявления подано в Бишкеке и 3051 заявление - в Оше. Остальные более 4 тыс. заявлений равномерно распределены по другим городам.