Доллар США: 68.6729 (+0.2134) 
Евро: 81.9336 (+1.1788) 
Золото: 42.55 $/гр (+1.17) 
Серебро: 0.57 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Некоторые районы Бишкека 30 августа останутся без света — списокНекоторые районы Бишкека 30 августа останутся без света — списокМинистр образования: был откровенный разговор с директорами школ о поборахМинистр образования: был откровенный разговор с директорами школ о поборах

ЦИК: Более 10 тыс. кыргызстанцев изъявили желание голосовать не по месту прописки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445335-ru.html

Похожие новости

Героя-кыргызстанца наградили посмертно через 72 года после войны

Как кыргызстанцы будут проводить интернет-платежи — инициатива НБ КР

Доха готова рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для кыргызстанцев

Маленькие кыргызстанцы примут участие в конкурсе красоты Little mister World Azia Beauty 2017 в Астане

В Катаре обсудили вопрос введения безвизового режима для кыргызстанцев

29 августа 2017, 21:16       Комментарии

На данный момент поступило и обработано 10 тыс. 45 заявлений по форме 2. Об этом 29 августа сообщила глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на брифинге в Бишкеке.
"Как вы знаете, на выборах президента вся территория республики является единым избирательным округам и граждане имеют право проголосовать по избирательному адресу, не обязательно по месту прописки или регистрации. Для этого им необходимо до 30 сентября подать заявление по форме 2 либо на участок, где они приписаны, либо на участок, где они намерены проголосовать. Заявление по форме 2 подается лично и заполняется на избирательном участке", - сказала она.
По информации Н.Шайлдабековой, на сегодня поступило и обработано 10 тыс. 45 заявлений по форме 2, из них 2583 заявления подано в Бишкеке и 3051 заявление - в Оше. Остальные более 4 тыс. заявлений равномерно распределены по другим городам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум