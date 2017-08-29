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Министр образования: был откровенный разговор с директорами школ о поборах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445334-ru.html

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Омбудсмену КР жалуются на поборы в школах

Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра КР

29 августа 2017, 21:00       Комментарии

Глава Минобрнауки выступила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре (МПЦ) Sputnik Кыргызстан.
По ее словам, если в 2010 году из госбюджета на систему образования выделяли 12-13 миллиардов сомов, то в 2017-м сумма увеличилась до 30 миллиардов - деньги уходят на зарплату учителям, коммунальные услуги и другие расходы.
"Мы встретились со всеми руководителями образовательных учреждений Бишкека. Состоялся очень откровенный разговор по теме поборов. Мы смогли отрегулировать вопрос. Снять большое напряжение по этой ситуации удалось, когда вышел приказ о запрете на вступительные взносы в школах и проведении каких-то экзаменов при приеме в первый класс", - рассказала Кудайбердиева.
Министр добавила, что родители по всем вопросам и жалобам могут обращаться по Whatsapp-каналу на номер 0700-744-748. За две недели его работы поступило уже более 500 обращений кыргызстанцев.
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