Минюст предлагает утвердить размер возмещения расходов, связанных с производством по уголовному делу

29 августа 2017, 20:46 Комментарии

Министерство юстиции предлагает утвердить порядок и размер возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу или делу о проступке.

Как сообщается в проекте постановления, опубликованном для общественного обсуждения, Уголовно-процессуальный кодекс определяет понятие процессуальных издержек и процедуру их оплаты - расходы, связанные с производством по уголовному делу и делу о проступке, которые возмещаются за счет средств государственного бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В целях реализации данной нормы УПК было разработано постановление правительства "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу или делу о проступке". Оно устанавливает порядок и размеры возмещения процессуальных издержек. В частности, определяются:

1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, а также защитнику, участвующим в уголовном деле либо деле о проступках, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и обратно, проживанием, то есть расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

2) суммы, выплачиваемые свидетелям, потерпевшим и их представителям, не имеющим постоянного заработка, за отвлечение их от обычных занятий;

3) суммы, выплачиваемые свидетелям, потерпевшим и их законным представителям, работающим и имеющим постоянный заработок, в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом к уполномоченному должностному лицу органа дознания, следователю или в суд;

4) вознаграждения, выплачиваемые экспертам, переводчикам, специалистам за выполнение ими своих обязанностей на следствии или в суде, кроме случаев, когда эти обязанности выполнялись в порядке служебных обязанностей;

5) суммы, выплачиваемые за оказание защитником гарантированной государством юридической помощи в случае освобождения подозреваемого, обвиняемого от ее оплаты либо за участие адвоката на следствии или в суде по назначению без заключения соглашения;

6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств;

7) суммы, израсходованные на проведение экспертизы в экспертных учреждениях.

Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уголовным делам, а также выплату вознаграждения адвокату предлагается осуществлять на основании постановления уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора, судьи или определения суда, вынесенного по результатам рассмотрения письменного заявления указанных лиц или их представителей, составленного в произвольной форме за счет средств, предусмотренных республиканским бюджетом на указанные цели местным судам, государственным органам, наделенным полномочиями по досудебному производству, после исполнения подотчетными лицами своих процессуальных обязанностей.