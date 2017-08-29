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Выступление Миллера и Исакова — кадры первого выхода в "свет" премьера

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445332-ru.html

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Сапар Исаков: Цена за газ сегодня в разы дешевле, чем это было несколько лет назад

От головных болей — Атамбаев предложил Миллеру построить пансионат в КР

29 августа 2017, 20:43       Комментарии

В торжественных мероприятиях участвовали председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и премьер-министр Сапар КР Исаков. Для него это было первым публичным выступлением в качестве главы кабмина.
"Газпром" присутствует на нашем рынке более чем 10 лет, за это время компанией выплачено около 1 миллиарда долларов в виде налогов. Цена на газ в разы стали дешевле, чем несколько лет назад. Даже несмотря на инфляцию. Это говорит о реальных союзнических отношениях между Кыргызстаном и Россией", - сообщил Исаков.
После открытия состоялась торжественная церемония подачи топлива в жилмассив "Ала-Тоо". Порядка 6 600 жителей новостройки получили доступ к природному газу.
"Сегодня уровень газификации по республике составляет 26 процентов. Обязательство вывести на уровень 60 процентов до 2030 года мы выполним в срок", - сказал Миллер.
Позже президент КР Алмазбек Атамбаев и Миллер заложили капсулу под строительство школы в южной части города, возведение объекта профинансирует "Газпром".
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