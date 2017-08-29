Выступление Миллера и Исакова — кадры первого выхода в "свет" премьера

29 августа 2017, 20:43 Комментарии

В торжественных мероприятиях участвовали председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и премьер-министр Сапар КР Исаков. Для него это было первым публичным выступлением в качестве главы кабмина.

"Газпром" присутствует на нашем рынке более чем 10 лет, за это время компанией выплачено около 1 миллиарда долларов в виде налогов. Цена на газ в разы стали дешевле, чем несколько лет назад. Даже несмотря на инфляцию. Это говорит о реальных союзнических отношениях между Кыргызстаном и Россией", - сообщил Исаков.

После открытия состоялась торжественная церемония подачи топлива в жилмассив "Ала-Тоо". Порядка 6 600 жителей новостройки получили доступ к природному газу.

"Сегодня уровень газификации по республике составляет 26 процентов. Обязательство вывести на уровень 60 процентов до 2030 года мы выполним в срок", - сказал Миллер.

Позже президент КР Алмазбек Атамбаев и Миллер заложили капсулу под строительство школы в южной части города, возведение объекта профинансирует "Газпром".

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