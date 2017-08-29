Не выходи провожать дочь — 7 "нельзя" на проводах невесты

29 августа 2017, 20:05 Комментарии

У нас в народе говорится, что девушки есть единственный путь - замужество. По словам этнографа, в древности девушек не воровали, а если случалось такое, то к ответственности привлекались не только семья джигита, но и весь его род. Поэтому всегда родня жениха сваталась к родителям невесты, и только после этого разрешалось ее увозить.

Сейчас эта традиция восстанавливается, увеличилось число тоев по случаю проводов невесты. Но это торжество со своими правилами. В связи с этим агентство Sputnik Кыргызстан с помощью этнографа Октября Капалбаева и жителя Ат-Башинского района Жумаша Океева составило список, чего нельзя делать при обряде проводов невесты.

Не подается голова жертвенной скотины (в виде почетного устукана) родственникам жениха, приехавшим за невестой. Кыргызы придавали важное значение тому, чтобы те, кто получает невесту (одну "голову", которой лишается семья), не получили еще и голову зарезанной скотины.

Нельзя сватов встречать без почета. С древности кыргызы проводили пышные тои по случаю проводов невесты, которые могли длиться 30-40 дней. У кого была возможность, проводили различные национальные игры, а сваты пригоняли много скота. Чтобы сваты были тысячелетними, режут скот в их честь и подают обильное угощение.

Мать невесты не должны провожать дочь. Когда невеста покидает родительский дом, ее мать не выходит ее провожать. По традиции мать жениха, чтобы невеста благополучно устроилась в доме мужа, на подол платья матери невесты клала камни. Также для того, чтобы уменьшить ее обиду, давали полизать соль.

Девушка не должна покидать свой дом с распущенными волосами. Еще с древних времен по прическе девушки можно было узнать ее возраст. Например, пять косичек означали, что это маленькая девочка. И только перед проводами эти пять косичек расплетали и заплетали две косы. Во время этого обряда родственницы невесты пели ритуальные песни, потому что считалось, что девушка уезжает далеко и была вероятность, что они больше не увидятся.

Девушка не уезжала одна. Провожавшие ее родственники обязательно давали ей в сопровождение сноху, в наше время часто сопровождает подружка. Потому что нужно помочь обжиться на новом месте, а также по возвращении рассказать родителям невесты, как ей живется у мужа.

Девушка не уезжает в неподобающей одежде. Когда она выходит замуж, ей не подобает надевать короткую и открытую одежду. Предварительно мать и тетушки подготавливают и складывают в сундук подходящую одежду. Поэтому девушка уезжала к мужу с двумя косами и в длинном платье.

Невесту не забирали, пока не надевали ей серьги. Те, кто хотел получить в снохи девушку, загодя надевали ей серьги и присылали сватов. Это говорило о том, что девушка уже помолвлена. Сейчас серьги надевают при проводах. Это тоже правильно. Серьги означали, что девушка уже предназначена какому-то джигиту.

Кроме этого, на проводах невесте не надевают платок, только серьги. А платок ей наденет свекровь по прибытии в дом жениха.

Только после этого невесту усаживают за кошого (занавеску).

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