Сапар Исаков: Цена за газ сегодня в разы дешевле, чем это было несколько лет назад

29 августа 2017, 19:23 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. "Цена за газ на сегодняшний день в разы дешевле, чем это было несколько лет назад даже с учетом инфляции. Это действительно говорит о наших стратегических отношениях с Российской Федерацией", - заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков на церемонии открытия нового административного здания ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, премьер-министр поздравил сотрудников компании со знаменательным событием и отметил, что за 10 лет своего присутствия на внутреннем рынке Кыргызстана, компанией "Газпром" уплачено в государственный бюджет страны порядка 1 млрд. долларов США.

Премьер-министр назвал данное явление уникальным и выразил благодарность председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру за поддержку экономики страны.

"Отдельно хотел бы сказать и про социальную ответственность компании "Газпром", она реализовала очень много проектов в нашей стране. Этими благами сегодня мы реально пользуемся. Также в соответствии с программой компании предусматривается газификация всех регионов страны", - подчеркнул Сапар Исаков.

Кроме того, в рамках мероприятия Глава Правительства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию магистрального газопровода "Бухарский газоносный район – Ташкент-Бишкек-Алматы", газораспределительной станции "Сокулук" и подачи газа в жилмассив Ала-Тоо посредством телемоста.

"Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы" — является первым проектом в рамках разработанной и реализуемой Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года. Запуск построенного участка почти в два раза увеличит пропускную способность газопровода на территории республики и существенно повысит его надежность.

Строительство новой газораспределительной станции "Сокулук" позволит обеспечить поставки природного газа на более высоком уровне, как промышленным предприятиям, так и потребителям Чуйской области. Ее плановая мощность составит 240 тысяч м3 газа в сутки.

Также газификация жилого массива "Ала-Тоо" обеспечит доступ к природному газу более 6000 ее жителей.

Кроме того Премьер-министр Сапар Исаков вручил правительственные награды отличившимся сотрудниками компании "Газпром".

Так, в знак признания особых заслуг и в связи с завершением строительства и реконструкции магистрального газопровода "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики награждены:

- Аникеев Станислав - генеральный директор ОсОО "Стройгазконсалтинг";

- Варламов Николай - заместитель генерального директора Московского филиала по проектированию – главный инженер ОсОО "Газпром проектирование";

- Куликов Антон - помощник генерального директора ОсОО "Газпром трансгаз Москва";

- Спектор Юрий - первый заместитель генерального директора ОсОО "Газпром проектирование".

Также за заслуги и вклад в развитие физической культуры и спорта Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики награжден Сабырбек Акимбаев – заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан".