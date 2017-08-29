В МИД прошло II заседание Координационного совета по сотрудничеству с Евросоюзом

29 августа 2017, 19:06 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. В МИД КР прошло 2-ое заседание Координационного совета по сотрудничеству с Европейским Союзом под председательством министра иностранных дел КР ЭрланаАбдылдаева с участием членов Координационного совета, представителей министерств и ведомств КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе заседания был утвержден Регламент работы Координационного совета и заслужена информация о ходе выполнения плана работы Координационного совета по сотрудничеству с Европейским Союзом на 2017 год и о реализации программой помощи, представляемой ЕС. В частности, о механизме реализации "проекта по обеспечению чистой питьевой водой сельских регионов Кыргызской Республики" и "Программы верховенства права – 2-я фаза (ROLPRO2)".

Особое внимание было уделено решению проблемы урановых хвостохранилищ в КР. В этой связи было отмечено, что ведется подготовка к специальному совещанию по проблемам объектов уранового наследия в Центральной Азии, которое запланировано на 20 сентября 2017 г. в г.Нью-Йорк в рамках 72-й сессии ГА ООН. Члены Координационного совета также поддержали решение о необходимости принятия современных мер по продвижению и принятию резолюции ГА ООН в 2018 году на 73-й сессии ГА ООН.

По итогам заседания Координационного совета было решено осуществить анализ эффективности реализации программ и проектов Европейского Союза в Кыргызской Республике с учетом проводящегося среднесрочной обзора Многолетней индикативной программы ЕС для КР на 2014-2020 гг. и Региональной программы ЕС для ЦА на 2014-2020 гг. до конца текущего года.