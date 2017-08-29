Атамбаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства школы

29 августа 2017, 19:17 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства общеобразовательной школы в Бишкеке. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В мероприятии также приняли участие председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, генеральный директор "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев, мэр Бишкека Албек Ибраимов.

В своем выступлении глава государства отметил, что данная школа будет уникальной, школой мирового уровня и выразил надежду, чтобы таких школ в столице стало больше.

"Я осмотрел проект школы и очень надеюсь, что когда-нибудь в Кыргызстане будет много таких школ. Пока это будет первая школа мирового уровня, мирового класса, объем капитальных вложений планируется в размере 1 млрд 200 млн рублей. Думаю, Албек Сабирбекоаич мы должны искать инвесторов, чтобы во всех краях Бишкека как минимум были построены такие школы. Это хорошее начинание", - сказал Атамбаев.

Президент напомнил, как в стране критиковали решение о продаже "Кыргызгаза" компании "Газпром". "Перед вашим приездом я вспоминал, как мы поставили вопрос о передаче "Кыргызгаза" со всеми его проблемами, ржавыми трубами, долгами взамен на инвестиции "Газпрома". Я помню, какая атака была на меня", - сказал Алмазбек Атамбаев. - Прошедшие годы показали, что многие наши начинания, которые воспринимались в штыки, доказали свою правоту. Потому что теперь руководители Кыргызстана, Правительство не ночуют в ожидании нового году у правительств соседних стран, не клянчат как подачку газ, не отдают спорные территории".

Глава страны продолжил, что многие забывают, что на момент передачи "Кыргызгаза" "Газпрому", цена газа, который страна покупала у Узбекистана, составляла 250-280 долларов, сегодня газ стоит 150 долларов, и возможно стоимость будет только снижаться. "Главное, это решение было одним из составляющих в целом комплексе по достижению энергетической независимости страны. И к нам приходило много инвесторов, в том числе и из России, но такого надежного, порядочного инвестора как "Газпром", как руководитель компании Алексей Миллер я припомнить не могу. Хотел бы от всей души поблагодарить компанию за то, что вы делаете для нашей страны", - сказал Президент.

Атамбаев отметил, что до конца этого года будет газифицировано 20 тысяч домохозяйств в стране. Кроме этого, идет строительство спортивных комплексов по всей стране. Один из них был украшением прошедших в прошлом году Всемирных игр кочевников.

"Мы знаем, что эта уникальная школа тоже будет построена. Я просил построить школу именно в Бишкеке, потому что в столице не хватает школ. В Бишкеке также были проблемы с дорогами, до конца года 100 улиц будут отремонтированы, будут построены развязки. И теперь одна из проблем это школы. И конечно, в бишкекских больницах будем наводить порядок", - сказал он.

Президент напомнил, что первого декабря этого года истекает срок его полномочий. "Многое я просто не успел сделать, потому что вы помните, какое смутное было время. Что говорить про 6 лет назад, когда даже не прошло 4 года, как в очередной раз пытались взять Белый дом. В стране сегодня порядок. Сейчас трудно поверить, что раньше в целых районах отключали свет, могли отключить от газа целую область. Все это трудно представить. И конечно, эти шесть лет стоили много крови, здоровья. Слава богу, есть конкретные результаты. Благодаря таким друзьям как Алексей Миллер, Президент России, мой друг Владимир Путин, очень многое сделано. Очень многие страны нам помогали. И Россия, и Китай, и Евросоюз. Это надо помнить", - сказал Атамбаев, добавив, что те, кто поверил Кыргызстану, инвестировал в страну, не пожалеют.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что в лице руководства компании "Газпром", страна нашла не только надежного партнера, но и надежного друга. От имени всего народа Атамбаев выразил благодарность компании за такой подарок как строительство школы.

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер в свою очередь побладогарил за высокую оценку деятельности компании и заверил, что и в дальнейшем все те цели, задачи, которые поставлены перед компанией руководством республики, будут выполнены качественно и строго в срок. Алексей милей

В ходе мероприятия Президент вручил государственные награды за значительный вклад в развитие и модернизацию газотранспортной газораспределительной систем страны и реализацию социальных проектов.