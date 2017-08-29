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День 29 августа: Террористы погорели на светофоре

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445324-ru.html

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В Жайылском районе прошла спецоперация по задержанию террористов

Возле Дворца спорта в Бишкеке поймали предполагаемых террористов

29 августа 2017, 19:03       Комментарии

ГКНБ провел спецоперацию по ликвидации членов международной террористической организации. Как сообщает комитет, террористы планировали в День независимости 31 августа совершить вооруженные нападения и взрывы в Бишкеке и Чуйской области.
По сообщениям МВД и ГКНБ можно выстроить хронологию задержания и ликвидации террористов. В ночь с 23 августа на 24 августа машина Nissan Presage проехала на красный свет светофора на улице Ауэзова возле железнодорожного переезда. Самый ближайший светофор в этом районе - это светофор на пересечении Ауэзова и пр. Чуй (кстати, до этого недели две светофор не работал). Дежурившие на пятачке сотрудники УПМ остановили машину. Но террористы, угрожавшие гаишникам пистолетом и предметом, похожим на ручную гранату, убежали. Объявлен план "Перехват": правоохранительные органы разыскивают граждан Казахстана С.Д., 1989 года рождения, и К.Ч., 1987 года рождения. Фотографии подозреваемых опубликованы в СМИ.
До 27 августа (точная дата не называется) правоохранительные органы задержали 30-летнего К.Ч. - мужчину, являвшегося одним из тех, кто угрожал гранатой милиционеру.
28 августа у Дворца спорта при совместной операции ГКНБ и МВД задержали террориста М.Б. По словам очевидцев, правоохранительные органы задержали двух мужчин - одного возле здания Дворца спорта, другого в автомашине поблизости.
29 августа ГКНБ установил местонахождение остальных членов террористической группировки - Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе боевики Т.И. и К.Д. были ликвидированы, третий член группы Ж.у.Ж. получил ранение.
Из хронологии видно, что террористическая организация была интернациональной и состояла как минимум из граждан Кыргызстана и Казахстана. Также они были известны правоохранительным органам - фотографии подозреваемых появились уже на следующий день после неподчинения представителям власти и угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов при исполнении обязанностей.
Пока ничего не сообщалось о гражданине Казахстана С.Д, 1989 года рождения. Он был в машине Nissan Presage и был одним из двух, кто угрожал гаишникам.
Однако эта хронология может указывать на факт, что террористы засыпались на плохой дисциплине - проехали на красный свет светофора и их остановили гаишники. Что было бы, если они не нарушали правил дорожного движения?
Сегодня о двухсторонних кыргызско-узбекских отношениях говорил бывший вице-премьер-министр Токон Мамытов. В этой должности он тушил очаги напряженности на кыргызско-узбекской и кыргызско-таджикской границах, а также проводил переговоры по границам.
Больших успехов раньше не было - соглашение даже по согласованным участкам границ не подписывалось, а принцип эквивалентного обмена территориями, которым были согласованы узбекско-таджикская и узбекско-казахская граница, не работал.
Осталось ожидать только политических изменений и такой момент наступил со сменой власти в Ташкенте и усилиями нового президента Мирзиеева закрепить и консолидировать власть.
По словам одного из участников переговорного процесса по границам, на встрече в Бишкеке узбекская делегация на удивление показала бОльшую готовность договориться по границам. Также ожидалось, что президент Атамбаев совершит официальный визит в Ташкент. Теперь уже в середине сентября в Бишкек прилетит Мирзиеев. Лучше не пожелаешь, особенно перед нашими президентскими выборами в октябре. Словом, интересы двух стран совпали, причем в нужный момент для обеих стран...

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