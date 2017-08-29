Ночью кратковременные дожди — погода по Кыргызстану на 30 августа

29 августа 2017, 19:05 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В среду, 29 августа, ночью местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, днем без осадков, ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, дневная +29...+34.

В Таласской области ночью +7...+12, днем от 28 до 33 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +30...+36.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +21...+26.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В Оше ночью 17-19 выше нуля, днем +33...+35.

В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 32-34 градуса тепла.

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