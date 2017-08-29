История про бишкекское быдло, от которого вас никто не спасет

29 августа 2017, 19:14 Комментарии

Эта ситуация произошла с моей коллегой. Возвращаясь домой после работы, она и ее сын стали героями одной из тех историй, которыми буквально наводнена группа "Черный список" на Facebook.

Сын коллеги хотел припарковать автомобиль на привычном месте в дальнем углу двора. Рядом стояла черная Honda, а на парковочной точке - парень и девушка.

- Пожалуйста, отойдите, я машину поставлю, - обратился он к ним.

- Ты че, купил это место?- прозвучало в ответ.

- Я же попросил вполне доступно...

После нескольких звуков клаксона парочка все же отошла в сторону. Но затем девушка заглянула в открытое окно машины и швырнула парню в лицо скорлупу от орехов. Сын коллеги вылетел из машины.

- Ты что творишь!? - спросил он у девушки.

Тут же ей на помощь бросился спутник - он накинулся на парня, дама тоже не осталась в стороне, попытавшись выцарапать ему глаза. Мать бросилась разнимать их и попала под раздачу: молодая особа, которой на вид едва ли дашь 30, стала бить 50-летнюю женщину.

Нападавшие были пьяны, но понимали суть происходящего. Девушка вцепилась в волосы моей коллеги, исцарапала ей шею и порвала блузку. Сыном в это время "занимался" спутник девушки.

Соседи молча наблюдали за происходящим из окон. Никто из них не предпринял попытки помочь.

- Бектур, что ты смотришь! Вызови милицию, помоги! - крикнула одному из соседей моя коллега.

- А, всего лишь драка... - мужчина развернулся и ушел с балкона.

После того как избитая женщина самостоятельно вызвала милицию, нападавшие попытались уехать.

- Вы же пьяный и за руль садитесь?! Собьете кого-нибудь!

- Если ты с дороги не уйдешь, я тебя собью...

Коллега позвонила сотрудникам офиса, минут через 10 и милиция, и несколько журналистов были на месте. После этого несколько машин отправились в четвертый ГОМ.

Следователь с безразличным видом стал объяснять побитой женщине, что дело тянет максимум на административную ответственность и смысла писать заявление нет, так как ничего страшного не произошло.

- Я не понял, а почему эти двое идут по улице уже!?- в кабинет милиционера влетел сотрудник редакции.

- И чо? Чо вы все в кабинет заперлись?

Эта реплика несколько раз вылетала из его уст. И только после нескольких звонков знакомым по работе "на верх" следователь с недовольным видом согласился принять заявление.

- Да ты терпила, петух, маменькин сыночек, что заявление прибежал писать, - выкрикивала девица.

- Я же тебе в матери гожусь, тебе не стыдно?- обратилась к девушке женщина.

- Вот именно, а какого сына воспитала, старая!?

Ей не было стыдно, она чувствовала себя правой в этой ситуации. Потом вместе со спутником она продолжила очень громко перемывать кости своим "жертвам". Работники милиции даже не попытались одернуть хамов.

Коллега написала заявление, а в ответ услышала: "Вот вы чего добиться хотите? Их все равно не посадят".

- Я просто хочу, чтобы все было справедливо. Не знаю, что положено по закону тем, кто начинает бить людей, - сказала она.

- Им грозит максимум административный срок.

После этого женщина ушла словно помоями облитая. Потом она узнала, что парочка написала заявление на ее сына. В наркологии экспертиза показала, что и девушка, и ее спутник были изрядно пьяны. Напоследок мужчина пригрозил сыну моей коллеги: "Слышь, ты, я тебя найду, и мало не покажется, ты мне за все ответишь, терпила!".

Понятно, что эта сюжетная линия еще не закончилась и впереди будет еще несколько встреч, итог которых неясен никому.

Я задумалась: а если бы героями этой ситуации были не коллега с сыном, а, к примеру, учительница, у которой нет знакомых в милиции? Кто-нибудь пошевелил бы хоть пальцем, чтобы ей помочь? Принял бы тот следователь заявление от нее? Попытался бы хоть как-то наказать пьяное быдло?

Нет. Всем было бы все равно. Думаю, милиция даже не отреагировала бы на вызов, так же, как и равнодушные соседи.

Просто будьте уверены, что если у вас нет денег и связей, случись что плохое в жизни, вам не на кого надеяться...

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