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В Бишкеке началось строительство Перинатального центра

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445321-ru.html

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29 августа 2017, 18:29       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. На базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) г.Бишкек началось строительство Перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По ее информации, данное строительство проходит в рамках проекта "Охрана материнства и детства IV-V" на сумму 10,5 млн евро. Контракт на строительство перинатального центра подписан 19 июля 2017 года.
Строительная компания, выигравшая тендер проводит подготовку площадки для начала строительства, производится перенос кислородной станции клинического родильного дома при НЦОМиД. Нулевые работы будут полностью завершены в течение десяти дней, затем начнутся работы по закладке фундамента основного корпуса нового Перинатального центра.

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