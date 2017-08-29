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А.Атамбаев: 1 декабря истекают мои полномочия. Я многое не успел сделать

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445320-ru.html

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29 августа 2017, 18:45       Комментарии

"Я многое не успел сделать", - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 августа на торжественной церемонии по закладке капсулы в фундамент новой школы в Бишкеке. "Мне осталось работать до 1 декабря по закону. 1 декабря истекают мои полномочия и, конечно, многое я просто не успел сделать. Потому что, вы помните, какое было время. Какое смутное было время! Что говорить про 6 лет, когда не прошло и 4 года, как в очередной раз пытались взять белый дом - кто-то почувствовал себя наследником Чингизхана и полез на забор", - напомнил глава государства.
Сейчас в стране порядок, отметил он. Президент напомнил, что некоторое время назад в Бишкеке районами отключали свет, могли отключить от газа целую область. "Эти шесть лет стоили много крови и здоровья, но, слава богу, есть конкретные результаты. Очень много сделано. Много стран нам помогали: Россия, Китай, Евросоюз. И главное, нам помогал, наверное, бог. В очередной раз", - сказал президент.
"Мы нашли свою дорогу, и мы должны идти этой дорогой. И те, кто инвестирует в Кыргызстан, я уверен, не пожалели и не прогадали. Кыргызстанцы такой народ, который все помнит. Здорово, когда вместо разрухи и развала ты видишь, как страна так быстро поднялась из руин. Хорошее побеждает плохое. Мы всегда прорвемся, потому что мы делаем хорошие и правильные дела", - заключил Алмазбек Атамбаев.

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