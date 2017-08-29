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От головных болей — Атамбаев предложил Миллеру построить пансионат в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445318-ru.html

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Атамбаев: «Газпром» построит в Бишкеке школу мирового уровня

29 августа 2017, 18:34       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру построить пансионат на Иссык-Куле для работников компании.
Глава государства и Миллер принимали участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства школы, которое профинансирует "Газпром".
"Для коллектива компании вам нужно построить пансионат на Иссык-Куле. Смотрите, как тепло. Если туда не будут ездить сотрудники московского "Газпрома", то поедут работники нашего или сибирского филиала", - сказал Атамбаев.
Он отметил, что пансионат окупит себя.
"Необходимо, чтобы он мог работать 12 месяцев в году и был высокого класса. Мы с вами ездили бы и лечились от всяких головных болей", - в шутку заметил президент.
Касаясь строительства образовательного учреждения, глава государства заметил, что это будет первая школа мирового класса, объем капвложений составил 1,2 миллиарда рублей.
Вместимость школы - 950 учащихся. Она будет оснащена новейшим оборудованием. Образовательное учреждение будет располагать спортивными объектами, двумя крытыми бассейнами и столовой на 350 посадочных мест.
Планируется завершить строительство школы уже к концу 2019 года.
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