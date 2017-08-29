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Алексей Миллер принял участие в открытии нового офиса "Газпром Кыргызстан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/alekse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445317-ru.html

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29 августа 2017, 17:13       Комментарии

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер принял участие в торжественном открытии нового офиса компании "Газпром Кыргызстан", которое состоялось сегодня, 29 августа.
"Сегодня для нас радостное событие, мы открыли новый офис "Газпром Кыргызстан". Мы думаем, что это поможет повысить эффективность работы компании. В новом офисе расположен диспетчерский пункт – "сердце" компании.  Он будет осуществлять контроль и управление технологическими процессами всей газотранспортной системы Кыргызстана".
Миллер отметил, что сегодня компания вводит в эксплуатацию ряд проектов по программе газоснабжения, рассчитанной до 2030 года.
"Сегодня мы вводим в эксплуатацию построенный участок 2-й очереди и реконструированный участок 1-й очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы" — главной газовой артерии страны. Это первый проект в рамках разработанной и реализуемой "Газпромом" Генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Запуск построенного участка почти в два раза увеличит пропускную способность газопровода на территории республики и существенно повысит его надежность. Все это крайне важно как для газоснабжения промышленно развитых северных районов республики, так и для транзита газа на юг Казахстана", — сказал Алексей Миллер.
По словам председателя правления ПАО "Газпром", те обязательства, которые взяла на себя компания, "Газпром" полностью и в срок воплотит в жизнь. Сегодня газификация Кыргызстана составляет 26%, но до 2050 года необходимо вывести этот показатель на 60%, заключил Миллер.

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