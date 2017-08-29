Атамбаев: «Газпром» построит в Бишкеке школу мирового уровня

29 августа 2017, 18:04 Комментарии

Школа, которую построит "Газпром" в Кыргызстане – это первая школа мирового уровня. Об этом, выступая на церемонии закладки капсулы будущей общеобразовательной школы в Бишкеке, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что на строительство данной школы "Газпром" выделит 1 млрд 200 млн рублей.

"Мэр не пожалел земли. Хотя я просил выделить землю в более простом районе. Я думаю, мы должны искать инвесторов, таких как "Газпром", для строительства подобных школ во всех 4 районах Бишкека", — сказал Атамбаев.

Президент добавил, что через два года будет рад прийти на открытие уникального общеобразовательного заведения.

"Я уверен, что если Алексей Миллер сказал, что школа будет построена, то так и будет. Я просил простроить школу именно в Бишкеке, потому что здесь не хватаете школ. Сегодня проблема нехватки средних школ в Бишкеке — одна из главных", — подчеркнул президент.

Учебный комплекс будет полностью построен и оборудован на средства, выделяемые "росийской компанией в рамках социальной программы "Газпром-детям". Со стороны мэрии города Бишкека выделен участок под строительство общей площадью 3,5 га. Школа рассчитана на 900 учеников.

Образовательное учреждение включит в себя спортивные объекты с организационно-педагогической структурой 3:3:3 (младшая, средняя и старшая школы). Здание общеобразовательной школы планируется обеспечить всеми необходимыми учебными, административными и хозяйственными помещениями со столовой, актовым залом, спортивными залами и бассейнами. Кабинеты будут оснащены компьютерными классами, на территории школы будет функционировать современная лаборатория и новая библиотека со всеми необходимыми средствами мультимедиа.

"Перед вашим приездом я вспомнил те дни, когда мы передавали "Кыргызгаз" "Газпрому" со всеми проблемами, ржавыми трубами. Тогда это поступок вызвал атаку на Атамбаева, говорили: "Атамбаев – враг народа", заявляли, что я раздаю народное достояние, — обратился к Миллеру президент КР. — Многие наши начинания воспринимались в штыки. Но время показало, что эти решения были правильными. Теперь руководители Кыргызстана не ночуют в ожидании нового года в соседних правительствах, у соседних стран не клянчат газ, не отдают спорные территории. Многие забывают, что на тот момент мы покупали газ по 250-280 долларов, сегодня — по 150, и я думаю, что цена будет только снижаться. Это стало одним из решений, составляющих в целом комплекс по достижению энергонезависимой страны".