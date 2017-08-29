В Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций

29 августа 2017, 18:11 Комментарии

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики проводит работу по приведению в соответствие автогазозаправочных станций нормам экологической и технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГИЭТБ.

Как ранее сообщалось, со стороны Госэкотехинспекции проводились проверки автогазозаправочных станций. По итогам выписанных актов проверки, предупреждений по территории Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций, не соответствующих нормам пожарной безопасности, либо по причине отсутствия разрешительной документации.

Производится демонтаж газозаправочной станции:

— АГЗС района Бактуу Долонотуу, индивидуальный предприниматель Бейшекеев.

На стадии демонтажа:

— АГЗС района экологического поста, с западного въезда г. Балыкчы, индивидуальный предприниматель Кочуманов;

— АГЗС района Кунбоз г. Чолпон-Ата, индивидуальный предприниматель Кылычбеков уулу Жоомарт;

— г. Балыкчы, трасса Бишкек-Балыкчы, возле кафе "Ак-Жол", индивидуальный предприниматель Закиров.

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