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В Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-issy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445315-ru.html

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29 августа 2017, 18:11       Комментарии

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики проводит работу по приведению в соответствие автогазозаправочных станций нормам экологической и технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГИЭТБ.
Как ранее сообщалось, со стороны Госэкотехинспекции проводились проверки автогазозаправочных станций. По итогам выписанных актов проверки, предупреждений по территории Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций, не соответствующих нормам пожарной безопасности, либо по причине отсутствия разрешительной документации.
Производится демонтаж  газозаправочной станции:
— АГЗС района Бактуу Долонотуу, индивидуальный предприниматель Бейшекеев.
На стадии демонтажа:
— АГЗС района экологического поста, с западного въезда г. Балыкчы, индивидуальный предприниматель Кочуманов;
— АГЗС района Кунбоз г. Чолпон-Ата, индивидуальный предприниматель Кылычбеков уулу Жоомарт;
— г. Балыкчы, трасса Бишкек-Балыкчы, возле кафе "Ак-Жол", индивидуальный предприниматель Закиров.
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