В Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций

29 августа 2017, 18:11 Комментарии
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики проводит работу по приведению в соответствие автогазозаправочных станций нормам экологической и технической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГИЭТБ.
Как ранее сообщалось, со стороны Госэкотехинспекции проводились проверки автогазозаправочных станций. По итогам выписанных актов проверки, предупреждений по территории Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций, не соответствующих нормам пожарной безопасности, либо по причине отсутствия разрешительной документации.
Производится демонтаж газозаправочной станции:
— АГЗС района Бактуу Долонотуу, индивидуальный предприниматель Бейшекеев.
На стадии демонтажа:
— АГЗС района экологического поста, с западного въезда г. Балыкчы, индивидуальный предприниматель Кочуманов;
— АГЗС района Кунбоз г. Чолпон-Ата, индивидуальный предприниматель Кылычбеков уулу Жоомарт;
— г. Балыкчы, трасса Бишкек-Балыкчы, возле кафе "Ак-Жол", индивидуальный предприниматель Закиров.
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