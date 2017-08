Что о Кыргызстане рассказывают мировые блогеры-путешественники

29 августа 2017, 17:34 Комментарии

В сети Интернет активно набирает популярность среди пользователей хэштэг #discoverkyrgyzstan. Туристы из разных стран, которые путешествуют по всему миру, рассказывают о своих поездках в Кыргызстан, о том, как и когда они открыли эту красивую страну.

Канадская пара — Дейв и Деб — весьма знаменита среди путешественников. Супруги больше десяти лет пиршествуют по миру, пара успела побывать в сотне стран — от Новой Зеландии до Африки. О своих поездках Дейв и Деб регулярно пишут в блоге, за ними также можно следить в Instagram.

Путешественники рассказали в своем блоге, какие приключения ожидали их в Кыргызстане.

"Созвездие "Млечный Путь" показывает всю красоту во время похода на лошадях в горах Кыргызстана. Мы только что вернулись с 3-дневного похода на лошади в регионе Жыргалан в Кыргызстане. Позвольте мне сказать вам, что пейзаж просто потрясающий. Пышные зеленые долины и парящие пики гор. Тут вы чувствуете, что вы едины с природой. Это был наш лагерь в ночное время, и звезды сияли во всей красе. Когда засыпали ночью, мы предвкушали, какое приключение будет ожидать нас на следующее утро…", — пишут путешественники.

The Milky Way shows her beauty while on a horse trek in the mountains of Kyrgyzstan. —— We have just returned from a 3 day horse trek in the Jyrgalan region of Kyrgyzstan and let me tell you the scenery is stunning. From lush green valleys to soaring peaks it makes you feel like you are one with nature. This was our camp on night one and the stars were out in all of their glory. As we laid our heads to rest for the night we dreamed of what adventure awaited us the next morning…. a 3600m pass. But that is another story