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Новости Кыргызстана

Атамбаев намекнул Миллеру построить пансионат на Иссык-КулеАтамбаев намекнул Миллеру построить пансионат на Иссык-КулеАтамбаев о нападениях на него и о том, чего он добился на посту президентаАтамбаев о нападениях на него и о том, чего он добился на посту президента

Кыргызстану больше не приходится клянчить газ и отдавать спорные территории — Атамбаев

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445313-ru.html

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Кыргызстан больше не клянчит — Атамбаев о поставках газа

29 августа 2017, 17:55       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Прошедшие годы показали, что многие наши начинания, которые воспринимались в штыки, доказали свою правоту, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественного мероприятия по случаю закладки капсулы под строительство новой современной школы в Бишкеке компанией "Газпром".
"Не нужно уже клянчить подачу газа и не нужно отдавать спорные территории", - сказал Атамбаев.
Президент Кыргызстана отметил вклад компании "Газпром" в развитие страны.
"Я помню, какая была атака на Атамбаева. Говорили, что я враг народа и что я отдаю достояние Кыргызстана. Многие забывают, что на тот момент, когда мы передали "Газпрому" "Кыргыз газ", газ из Узбекистана стоил 250-280 долларов. Сейчас эта цифра составляет 150 долларов, и она будет снижаться. Это решение было составляющих по достижению энергетической безопасности. К нам приходили много инвесторов, но такого порядочного и надежного, как "Газпром" не припомню", - добавил он.
Средняя общеобразовательная школа будет построена в микрорайоне "Асанбай" г.Бишкек.
Школа будет 4-х этажной с 33 учебными классами. Всего в школе будут учиться 960 учащихся. Общая территория школы составляет 3,5 га. В ней также будет два крытых бассейна, спортплощадки, медиаклассы.
Проект планируется завершить в 2019 году.

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