Кыргызстану больше не приходится клянчить газ и отдавать спорные территории — Атамбаев

29 августа 2017, 17:55 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Прошедшие годы показали, что многие наши начинания, которые воспринимались в штыки, доказали свою правоту, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе торжественного мероприятия по случаю закладки капсулы под строительство новой современной школы в Бишкеке компанией "Газпром".

"Не нужно уже клянчить подачу газа и не нужно отдавать спорные территории", - сказал Атамбаев.

Президент Кыргызстана отметил вклад компании "Газпром" в развитие страны.

"Я помню, какая была атака на Атамбаева. Говорили, что я враг народа и что я отдаю достояние Кыргызстана. Многие забывают, что на тот момент, когда мы передали "Газпрому" "Кыргыз газ", газ из Узбекистана стоил 250-280 долларов. Сейчас эта цифра составляет 150 долларов, и она будет снижаться. Это решение было составляющих по достижению энергетической безопасности. К нам приходили много инвесторов, но такого порядочного и надежного, как "Газпром" не припомню", - добавил он.

Средняя общеобразовательная школа будет построена в микрорайоне "Асанбай" г.Бишкек.

Школа будет 4-х этажной с 33 учебными классами. Всего в школе будут учиться 960 учащихся. Общая территория школы составляет 3,5 га. В ней также будет два крытых бассейна, спортплощадки, медиаклассы.

Проект планируется завершить в 2019 году.