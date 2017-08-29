Алексей Миллер: Школа "Газпром" - инновационный проект

29 августа 2017, 18:05 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке сегодня прошла церемония закладки капсулы на месте строительства новой общеобразовательной школы в рамках программы "Газпром детям".

Церемония прошла при участии президента КР Алмазбека Атамбаева и председателя правления Публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" Алексея Миллера.

Атамбаев в своей речи отметил значимость социальных проектов, которые реализуются компанией, и поблагодарил руководство за вклад в развитие страны.

Миллер поблагодарил президента за высокую оценку результатов работы компании "Газпром" в Кыргызстане и заверил, что и в дальнейшем все цели и задачи, которые были поставлены перед компанией, руководством республики будут выполнены качественно и строго в срок.

"Газпром" - это не только компания, являющаяся одним из лидеров мирового энергетического рынка. "Газпром" - это социально ответственная компания, и везде, где мы работаем, мы хотим, чтобы подрастающее поколение росло гармонично, интеллектуально и физически развитым. Компания реализует социальные программы во всех регионах, где работает. И здесь в Кыргызстане мы уже построили достаточное количество объектов в рамках программы "Газпром детям". Это семь физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и самое ближайшее время до конца будущего года появится еще два ФОКа. А сегодня мы даем старт строительству общей образовательной школы на 960 мест. Я хочу сразу отметить, что это школа в буквальном смысле -инновационный проект", - сказал он в своем выступлении.

В качестве особенностей учебного заведения он отметил современные учебные классы и компьютерные кабинеты, мультимедийную библиотеку и лабораторию, актовый зал и два спортивных зала, а также два бассейна и спортивные игровые площадки на открытом воздухе.

"Школа без преувеличений является лучшим образцом мировых практик, и мы абсолютно уверены, что строительство новой школы даст новый импульс всестороннему развитию подрастающего поколения Кыргызстана", - заключил Миллер.