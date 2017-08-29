В День независимости площадь Ала-Тоо украсят светодиодными лампами в виде госфлага (фото)

29 августа 2017, 18:05 Комментарии

В Бишкеке 31 августа в День независимости Кыргызской Республики площадь Ала-Тоо украсят светодиодными лампами, изображающими флаг страны. Об этом 29 августа сообщила вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова. "Гирлянду на площади Ала-Тоо протянут с одного здания до другого. Общая длина составит около 50 м. Лампы включат вечером 30 августа", - отметила она.

Также вице-мэр рассказала о подготовке к мероприятию. По ее словам, в 10 утра 31 августа начнется торжественная часть праздника, в программе: театрализованное представление, концертная программа, выступление первых лиц государства.

"В 7 часов вечера проспект Чуй на площади будет перекрыт и начнется концертная программа с участием звезд отечественной эстрады. На Старой площади будет проходить фестиваль единоборств с показательными выступлениями. На площади Победы будет проходить выставка эксклюзивных автомобилей. В разных частях города ожидаются народные гуляния, сопровождаемые спортивной и концертной программами. Все это завершится праздничным салютом", - проинформировала А.Рыскулова.