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Президент заложил капсулу в уникальную школу в элитном районе Бишкека

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365515_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445310-ru.html

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29 августа 2017, 17:37       Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Бишкеке было положено начало строительства общеобразовательной школы. На церемонии закладки капсулы присутствовал глава государства Алмазбек Атамбаев.
Отметим, данная школа находится в районе улиц Токомбаева и Сухэ-Батора на территории в 3,5 гектара. Само же здание будет площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Первых учеников общеобразовательное учреждение планирует встретить в новом учебном году 2019 года.
Согласно плану, школу воздвигнут в четыре этажа. В нем будет размещено 33 класса на 960 учащихся. Кроме того, здесь будет находиться, помимо привычных спортивных зон, два крытых плавательных бассейнов.
Алмазбек Атамбаев во время закладки капсулы в фундамент отметил, что это уникальная школа.
"Я надеюсь, что таких школ будет больше. Эта капсула, которую мы сейчас заложили, покажет, что мы стремимся к хорошему. Это будет уникальная школа. И я попросил, чтобы именно в Бишкеке ее построили. Потому что здесь не хватает школ", - сказал Алмазбек Атамбаев.
Затем после торжественной речи глава государства отметил достижения и вклады некоторых кыргызстанцев госнаградами.

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