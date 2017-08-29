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Кыргызстану больше не приходится клянчить газ и отдавать спорные территории — АтамбаевКыргызстану больше не приходится клянчить газ и отдавать спорные территории — АтамбаевДУМК: Айт намаз состоится 1 сентября на Старой площади в 7:30 утра (программа)ДУМК: Айт намаз состоится 1 сентября на Старой площади в 7:30 утра (программа)

Атамбаев о нападениях на него и о том, чего он добился на посту президента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365522_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445309-ru.html

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Атамбаев: «Газпром» построит в Бишкеке школу мирового уровня

29 августа 2017, 17:51       Комментарии

Сегодня, 29 августа, во время церемонии закладки капсулы в фундамент строящейся школы в Бишкеке президент Алмазбек Атамбаев рассказал об информационных нападениях, которые на него совершались.
Президент поделился своими откровениями. Так, он рассказал, что в одно время на него была произведена информационная атака. "Тогда некоторые говорили, что я враг народа. Но прошедшие годы показали, что многие наши начинания показали нашу правоту"- , подчеркнул глава государства.
Коме того, Атамбаев отметил, что сейчас наше государство нашло для себя правильную дорогу и теперь нам нужно двигаться вперед по выбранному пути.
"Сейчас мы добились многого, мы уже не клянчим как подачку газ. И не отдаем спорные территории другим государствам. Многие помнят, что цена газа, который мы покупали, была 250-280 долларов, а сейчас цена снизилась до 150 долларов, и я думаю, это не предел. Вы помните, какое было время четыре года назад. Были нападения на Белый дом, и некоторые, посчитавшие себя потомками Чингизхана, полезли через забор и поранили себе одно место. Очень много сделано и очень многие страны нам помогали - и Россия, и Евросоюз. Мы нашли свою дорогу, и нужно идти по ней", - сказал президент Алмазбек Атамбаев.

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