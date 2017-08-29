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Атамбаев намекнул Миллеру построить пансионат на Иссык-Куле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365521_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445308-ru.html

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В Иссык-Кульской области начат демонтаж газозаправочных станций

29 августа 2017, 18:00       Комментарии

Сегодня, 29 августа, во время закладки капсулы в фундамент строящейся в Бишкеке школы глава государства Алмазбек Атамбаев намекнул председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру о том, чтобы российская компания выделила средства на строительство не только школ, но и хотя бы одного пансионата на берегу озера Иссык-Куль.
Как сказал Атамбаев, этот проект не будет убыточным и в короткие сроки себя окупит. После чего президент еще раз поблагодарил российскую компанию за ее вклад в развитие Кыргызстана.
"Вам бы еще неплохо было бы построить на Иссык-Куле пансионат. Поверьте, он будет приносить прибыль. И мы с вами будем туда приезжать лечиться от всяких головных болей", - сказал глава государства.

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