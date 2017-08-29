Атамбаев намекнул Миллеру построить пансионат на Иссык-Куле

29 августа 2017, 18:00 Комментарии

Сегодня, 29 августа, во время закладки капсулы в фундамент строящейся в Бишкеке школы глава государства Алмазбек Атамбаев намекнул председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру о том, чтобы российская компания выделила средства на строительство не только школ, но и хотя бы одного пансионата на берегу озера Иссык-Куль.

Как сказал Атамбаев, этот проект не будет убыточным и в короткие сроки себя окупит. После чего президент еще раз поблагодарил российскую компанию за ее вклад в развитие Кыргызстана.

"Вам бы еще неплохо было бы построить на Иссык-Куле пансионат. Поверьте, он будет приносить прибыль. И мы с вами будем туда приезжать лечиться от всяких головных болей", - сказал глава государства.